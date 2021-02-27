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  27 февраля 2021
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Фото — Из-за аномальных морозов замерз Ниагарский водопад
// Reuters

CentralAsia (CA) -  На границе США и Канады из-за аномальных холодов частично покрылся льдом Ниагарский водопад.

Последний раз Ниагарский водопад частично замерзал в 2019 году. Тогда объяснили, что когда температура воздуха опускается ниже ноля, туман и водяная пыль, которую образуют низвергающиеся в реку Ниагару потоки воды, действительно замерзают и образуют ледяную корку. Она и создает ощущение, будто водопад замерз – однако подо льдом вода продолжает падать.

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