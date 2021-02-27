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  27 февраля 2021
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Посол Таджикистана в РФ встретился с председателем правления Евразийского Банка Развития

CentralAsia (TJ) -  Состоялась встреча посла Таджикистана в России Имомуддина Сатторова с председателем правления Евразийского Банка Развития Николаем Подгузовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Евразийского Банка Развития в 2021 году и перспективы реализации совместных проектов в различных сферах, в том числе в сфере энергетики, промышленности и в других секторах экономики.

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