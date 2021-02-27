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  27 февраля 2021
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Коронавирус: Германию может охватить третья волна эпидемии

CentralAsia (CA) -  Распространяющий в Германии вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, представляет гораздо более серьезную опасность для всех возрастных групп, заявил президент Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер, сообщает DW.

По его словам, власти после спада новых заражений в начале года видят «отчетливые сигналы к изменению тенденции». Он призвал по-прежнему соблюдать введенные меры по борьбе с распространением инфекции. В противном случае Германия войдет в третью волну эпидемии, объяснил Вилер.

На 27 февраля число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 112 млн человек, из них скончались более 2,5 млн человек.

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