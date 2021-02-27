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  27 февраля 2021
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В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 11,5 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 332 (11,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 234 720 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 110,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 364 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 571 280 человек.

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