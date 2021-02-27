За сутки в России от COVID-19 умерли 439 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 439 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 41 и Санкт-Петербурге — 39.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 85 743 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 571 280 пациентов.