За сутки в России от COVID-19 умерли 439 человек
- Азия и мир, общество
- 14:18, 27 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 439 человек, передает оперативный штаб.
Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 41 и Санкт-Петербурге — 39.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 85 743 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 571 280 пациентов.