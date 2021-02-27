Международное сообщество не должно признавать военный режим в Мьянме, - ООН

CentralAsia (CA) - В Мьянме царит атмосфера страха и насилия, продолжаются аресты политических лидеров, в том числе избранных парламентариев, правительственных чиновников, представителей гражданского общества и СМИ. Военные используют уголовников для создания хаоса и беспорядков, отключают интернет и принимают драконовские законы, рассказала Специальный посланник ООН по Мьянме Кристина Шранер Бургенер, выступая с брифингом перед делегатами Генеральной Ассамблеи ООН.



«Я самым решительным образом осуждаю меры, принятые военными, и настоятельно призываю всех вас оказать твердую коллективную поддержку демократии в Мьянме. Сейчас демократические процессы остановлены, а избранные лидеры, включая государственного советника и президента страны, находятся под стражей», - заявила Кристина Шранер Бургенер.



Она добавила, что и раньше предупреждала о сложных внутренних проблемах Мьянмы, где в последние годы, несмотря на гражданское правление, реальная власть принадлежала и принадлежит армии.



«В руках представителей армии находились три министерства и, в частности, армии подчинялась и полиция. При подлинной демократии вооруженные силы должны быть под гражданским контролем. Но в соответствии с разработанной военными конституцией 2008 года, 25 процентов мест в парламенте было зарезервировано за армией. А для изменения конституции требуется более 75 процентов голосов», – сказала специальный представитель.

По ее словам, именно в таких условиях пришлось работать правительству Национальной лиги за демократию (НЛД), стремившемуся проводить демократические реформы. А после проведения демократических выборов военные предприняли попытку совершить военный переворот.



«Военные использовали разногласия [по поводу результатов выборов] для оправдания предпринятой попытки государственного переворота. Я называю это «попыткой», поскольку захват [власти] не привел к стабилизации обстановки. Народ, похоже, категорически отвергает его. Важно, чтобы международное сообщество не наделяло этот режим легитимностью, не признавало его», – сказала Бургенер.



1 февраля армия Мьянмы задержала государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других лидеров, обвинив их в «фальсификации выборов», прошедших в ноябре 2020 года. Военный комендант Мин Аунг Хлаинг объявил о введении чрезвычайного положения на один год – на период до новых выборов.

С момента захвата власти по всей Мьянме продолжаются акции протеста, для разгона которых, согласно поступающим сообщениям, национальные силы безопасности применяют, в том числе, смертоносное оружие.