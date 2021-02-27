Билл Гейтс предположил, что скоро можно будет отменить некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса во всем мире

CentralAsia (CA) - Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что некоторые ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, можно будет ослабить либо отменить уже к концу весны текущего года.



«Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым сможем существенно изменить свое поведение», - цитирует его «Корреспондент».



При этом 65-летний Гейтс, который получил уже две дозы COVID-вакцины, заявил, что не прекратит носить маски, несмотря на то, что привит. По его словам, эта мера предосторожности еще понадобится вплоть до зимы.



Ранее Билл Гейтс сказал, что для полной защиты от коронавирусной инфекции нового типа может потребоваться третья доза вакцины, которая будет содержать препарат, модифицированный с учетом мутаций вируса.