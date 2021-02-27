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  27 февраля 2021
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В Индии ограничения по коронавирусу продлили до конца марта

CentralAsia (CA) -  В Индии действие ограничений, введенных из-за коронавируса, продлили до 31 марта. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Власти оставили в силе введенные в январе послабления за пределами зон распространения коронавируса. Ранее МВД разрешило открыть плавательные бассейны для всех граждан и сняло ограничения на число посетителей кинозалов и театров. Также были разрешены все виды общественных, религиозных и культурных мероприятий, которые ранее были ограничены 50% вместимости залов или 200 участниками.

Индия стоит на втором месте после США по числу зараженных коронавирусом — 11 млн, по количеству скончавшихся на третьем (после США и Бразилии) — 184 тыс.

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