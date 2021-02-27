Названы четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

CentralAsia (CA) - Авторы исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association, назвали четыре заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19.



Так, по словам ученых, ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность значительно влияют на риск попасть в больницу при коронавирусе.

Для исследования команда ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний, пишет РИА Новости.



Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Из них 30% были связаны с ожирением, еще 26% — с гипертонией, 21% — с диабетом, 12 — с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11% можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании.



Также фактором риска стал и возраст заболевшего: в восьми процентах случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет, при этом люди старше 65 лет попадали в больницу в 29 процентах случаев.



Число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы.

Один из авторов исследования Меган О'Хирн пояснила, что медработники должны рассказывать пациентам, у который есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности.