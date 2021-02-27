В Таджикистан с рабочим визитом приедет спикер парламента Афганистана

- Таджикистан, общество
- 16:49, 27 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе с рабочим визитом приедет спикер парламента Афганистана Миррахмон Рахмони, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонова.
По его словам, по прибытию Миррахмон Рахмони встретится с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
В понедельник, 1 марта, спикера парламента Афганистана примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В этот же день Миррахмон Рахмони встретится с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны Махмадтоиром Зокирзода.
На 2 марта запланированы встречи Миррахмона Рахмони с министром экономического развития и торговли и генеральным прокурором Таджикистана.
В рамках визита афганская делегация во главе со спикером Вулуси Джирга посетит Национальный музей Таджикистана и комплекс «Кохи Навруз, говорится в статье.