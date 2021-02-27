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  27 февраля 2021
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Председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану

CentralAsia (TM) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите лидеров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится 4 марта в режиме онлайн. Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что саммит пройдет на тему «Экономическое сотрудничество в период после COVID-19». «Это в первую очередь даст возможность обсудить произошедшие в 2020 году события в контексте глобальной пандемии COVID-19 и предстоящую работу по экономическому восстановлению в пост пандемический период», - сказал президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что в рамках саммита председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану.

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