Председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану

CentralAsia (TM) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в саммите лидеров стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится 4 марта в режиме онлайн. Об этом сообщает Anadolu.



Отмечается, что саммит пройдет на тему «Экономическое сотрудничество в период после COVID-19». «Это в первую очередь даст возможность обсудить произошедшие в 2020 году события в контексте глобальной пандемии COVID-19 и предстоящую работу по экономическому восстановлению в пост пандемический период», - сказал президент Турции.



Эрдоган также сообщил, что в рамках саммита председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану.