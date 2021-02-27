В Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Швейцарии 16 человек пожилого возраста умерли после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает государственный фармацевтический регулятор Swissmedic.



Как пишут «Известия», агентство изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавирусной инфекции.



В сообщении отмечается, что большинство этих уведомлений — 199 и 154 соответственно — касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna.



В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19.



В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли «по прошествии более или менее длительного промежутка времени». Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки, в частности сердечно-сосудистые и легочные.



«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», - завили в Swissmedic. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19».



Ранее, 5 февраля, швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic получило 63 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в шести случаях были зарегистрированы летальные исходы. В Swissmedic отмечали, что ничто конкретно не указывало на то, что причиной смерти послужила вакцинация.



Вакцинация в Швейцарии стартовала 23 декабря прошлого года. Разрешено применение двух вакцин — Pfizer/BioNTech и Moderna.

