Умер один из известнейших гангстеров США Питер Готти

Джон Готти (на фото слева) был невысокого мнения об умственных способностях брата Питера (справа)

CentralAsia (CA) - В федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине скончался гангстер Питер Артур Готти, старший брат предводителя клана Гамбино знаменитого Джона Готти, занявший его место после смерти Джона в 2002 году. Покойному был 81 год.



Как пишет ВВС, Питер был одним из 13 детей и старшим из пяти сыновей нью-йоркского мусорщика Джона Джозефа Готти и Филоменты Декарло. Братья Питера включали Джона Готти, гамбиновского капо Джина Готти, капо Ричарда Готти и Винсента Готти, который не дослужился до капитанского звания и так и остался рядовым "солдатом" итальянской мафии.



У Питера было прозвище «Самый тупой дон». Питер пошел по стопам отца и работал мусорщиком, пока не ударился головой о зад исполинской американской мусоровозки и не получил пенсию по инвалидности. Он прирабатывал к пенсии рэкетом, который означает в США организованную преступную деятельность любого сорта.



Один из известнейших гангстеров США Питер, осужденный в 2003 году, провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет. Он умер 26 февраля в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным докторов, мафиози скончался по естественным причинам из-за преклонных лет и слабого здоровья.



Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии. Гангстеры занимаются, помимо прочего, рэкетом вымогательством, ростовщичеством, угонами автомобилей, ограблениями и заказными убийствами.

