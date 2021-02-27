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  27 февраля 2021
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Умер один из известнейших гангстеров США Питер Готти
Джон Готти (на фото слева) был невысокого мнения об умственных способностях брата Питера (справа)
Джон Готти (на фото слева) был невысокого мнения об умственных способностях брата Питера (справа)

CentralAsia (CA) -  В федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине скончался гангстер Питер Артур Готти, старший брат предводителя клана Гамбино знаменитого Джона Готти, занявший его место после смерти Джона в 2002 году. Покойному был 81 год.

Как пишет ВВС, Питер был одним из 13 детей и старшим из пяти сыновей нью-йоркского мусорщика Джона Джозефа Готти и Филоменты Декарло. Братья Питера включали Джона Готти, гамбиновского капо Джина Готти, капо Ричарда Готти и Винсента Готти, который не дослужился до капитанского звания и так и остался рядовым "солдатом" итальянской мафии.

У Питера было прозвище «Самый тупой дон». Питер пошел по стопам отца и работал мусорщиком, пока не ударился головой о зад исполинской американской мусоровозки и не получил пенсию по инвалидности. Он прирабатывал к пенсии рэкетом, который означает в США организованную преступную деятельность любого сорта.

Один из известнейших гангстеров США Питер, осужденный в 2003 году, провел за решеткой 17 лет. До освобождения ему оставалось еще восемь лет. Он умер 26 февраля в палате Федерального медцентра в городе Батнер, где проходил лечение. По данным докторов, мафиози скончался по естественным причинам из-за преклонных лет и слабого здоровья.

Клан Гамбино образовался в 1902 году. Он входит в пятерку наиболее крупных и влиятельных кланов итало-американской мафии «Пять семей», контролирующих организованную преступность в Нью-Йорке. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии. Гангстеры занимаются, помимо прочего, рэкетом вымогательством, ростовщичеством, угонами автомобилей, ограблениями и заказными убийствами.

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