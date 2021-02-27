На Гаити сотни заключенных сбежали из тюрьмы

- Азия и мир, общество
- 18:02, 27 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Более четырех сотен заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити Порт-о-Пренсе. В результате побега погибли 25 человек, в том числе директор тюрьмы, пишет «Интерфакс».
Среди жертв также прохожие, оказавшиеся рядом во время побега. Они были убиты преступниками.
В числе беглецов был известный лидер банды Арнел Джозеф, который был застрелен полицией через несколько часов после побега.
Отмечается, что обстоятельства побега до конца не ясны. Свидетели услышали выстрелы, а затем на улицах были замечены заключенные. Владельцы магазинов одежды по соседству с тюрьмой рассказали, что им пришлось отдать часть товара вломившимся преступникам.
Тюрьма «Круа-де-Буке» может разместить максимум 872 заключенных, согласно данным СМИ. При этом власти Гаити сообщили, что до побега там размещалось 1500 осужденных.