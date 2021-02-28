[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане коронавирусом заразились почти 800 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 99;

- город Нур-Султан - 92;

- Павлодарская область - 80;

- Акмолинская область - 70;

- Алматинская область - 69;

- Западно-Казахстанская область - 63;

- Костанайская область - 63;

- Восточно-Казахстанская область - 53;

- Карагандинская область - 53;

- Атырауская область - 46;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- город Шымкент - 24;

- Жамбылская область - 12;

- Актюбинская область - 11;

- Туркестанская область - 8;

- Мангистауская область - 7;

- Кызылординская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 212 809 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Билл Гейтс предположил, что скоро можно будет отменить некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса во всем мире
  • Председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану
  • Посол Таджикистана в РФ встретился с председателем правления Евразийского Банка Развития


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com