За сутки в Казахстане коронавирусом заразились почти 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 99;

- город Нур-Султан - 92;

- Павлодарская область - 80;

- Акмолинская область - 70;

- Алматинская область - 69;

- Западно-Казахстанская область - 63;

- Костанайская область - 63;

- Восточно-Казахстанская область - 53;

- Карагандинская область - 53;

- Атырауская область - 46;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- город Шымкент - 24;

- Жамбылская область - 12;

- Актюбинская область - 11;

- Туркестанская область - 8;

- Мангистауская область - 7;

- Кызылординская область - 6.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 212 809 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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