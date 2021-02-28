За сутки в Казахстане коронавирусом заразились почти 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 99;
- город Нур-Султан - 92;
- Павлодарская область - 80;
- Акмолинская область - 70;
- Алматинская область - 69;
- Западно-Казахстанская область - 63;
- Костанайская область - 63;
- Восточно-Казахстанская область - 53;
- Карагандинская область - 53;
- Атырауская область - 46;
- Северо-Казахстанская область - 35;
- город Шымкент - 24;
- Жамбылская область - 12;
- Актюбинская область - 11;
- Туркестанская область - 8;
- Мангистауская область - 7;
- Кызылординская область - 6.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 212 809 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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