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  28 февраля 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели 590 человек за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 196 543 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 23 196;

- Алматы - 23 084;

- Восточно-Казахстанская область - 20 112;

- Павлодарская область - 16 887;

- Атырауская область - 16 609;

- Карагандинская область - 14 186;

- Акмолинская область - 12 456;

- Северо-Казахстанская область - 11 762;

- Костанайская область - 10 890;

- Алматинская область - 9795;

- Жамбылская область - 5657;

- Шымкент - 5584;

- Туркестанская область - 4169;

- Актюбинская область - 4037;

- Мангистауская область - 3919;

- Кызылординская область - 3684.

Коронавирус в Казахстане
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