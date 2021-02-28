В Казахстане от коронавируса выздоровели 590 человек за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 196 543 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 23 196;
- Алматы - 23 084;
- Восточно-Казахстанская область - 20 112;
- Павлодарская область - 16 887;
- Атырауская область - 16 609;
- Карагандинская область - 14 186;
- Акмолинская область - 12 456;
- Северо-Казахстанская область - 11 762;
- Костанайская область - 10 890;
- Алматинская область - 9795;
- Жамбылская область - 5657;
- Шымкент - 5584;
- Туркестанская область - 4169;
- Актюбинская область - 4037;
- Мангистауская область - 3919;
- Кызылординская область - 3684.
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