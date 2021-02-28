Франция и Польша ужесточили карантин из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Во французском городе Дюнкерке с этих выходных начался более строгий карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом. В этой агломерации на севере Франции с населением 250 000 жителей заболевают в четыре раза чаще, чем в среднем по стране, у большинства обнаруживается британский штамм. Однако местный рынок даже в условиях изоляции работал.



Как сообщает Euronews, те же правила были введены во французском департаменте Приморские Альпы. Накануне мэр Ниццы объявил о закрытии на выходные дни пляжей и Английской набережной, а также четырех рынков в центре города. Жителям Ниццы разрешено заниматься индивидуальной физической активностью, выгуливать домашних животных и совершать прогулки в течение одного часа, но не удаляться от дома более чем на 5 км.



Более строгие правила в связи с новой волной пандемии также ввели в Польше. Самая сложная ситуация с коронавирусом — в Варминьско-Мазурском воеводстве. Там до 14 марта действуют новые ограничения. Закрыты отели, торговые центры, кинотеатры.



С субботы на всей территории Польши запрещено использование пластиковых козырьков и платков, разрешены только маски.