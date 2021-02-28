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  28 февраля 2021
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Генеральный штаб ВС Армении требует отставки Никола Пашиняна

CentralAsia (CA) -  Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Об этом сообщает «Новости Армении».

«Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил по необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.

Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Армении, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая родину и Нагорный Карабах», - говорится в заявлении ведомства.

После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении проходят акции сторонников оппозиции. Кроме Никола Пашиняна заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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