Генеральный штаб ВС Армении требует отставки Никола Пашиняна

CentralAsia (CA) - Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выступил с заявлением, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Об этом сообщает «Новости Армении».



«Генеральный штаб Вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил по необоснованным причинам, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.



Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.



Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.



Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.



В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Армении, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая родину и Нагорный Карабах», - говорится в заявлении ведомства.



После подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Армении проходят акции сторонников оппозиции. Кроме Никола Пашиняна заявление было подписано президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

