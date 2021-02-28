В США одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

CentralAsia (CA) - Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, сообщает РБК.



«Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски [ее использования]», - сообщили в FDA.



По данным регулятора, вакцина эффективна в 66-67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77-85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.



Сама компания оценила эффективность своего препарата после третьей фазы клинических испытаний в 66-72%.



Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

