Конференция глав МИД «Сердце Азии — Стамбульский процесс» пройдет в конце марта в Душанбе

CentralAsia (TJ) - Встреча министров иностранных дел в рамках девятой конференции «Сердце Азии — Стамбульский процесс» пройдет 29-30 марта в Душанбе. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-службу МИД Таджикистана.



Как сообщили в ведомстве, таджикистанский посол в Кабуле «объявил о готовности Таджикистана к проведению встречи старших экспертов и Девятой конференции министров иностранных дел «Сердца Азии — Стамбульского процесса» 29-30 марта 2021 года в городе Душанбе».



На заседании послов стран — участниц региональной инициативы были обсуждены проектные документы к этой встрече — Душанбинскаядекларация, а также документы, касающиеся расширения возможностей для женщин, предотвращения стихийных бедствий.



Ранее 11 февраля во время телефонного разговора президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Исламской республики Афганистан Ашраф Гани обсудили проведение девятой конференции министров иностранных дел «Сердце Азии — Стамбульский процесс» и договорились провести саммит в Душанбе в конце марта под эгидой Таджикистана и Афганистана.



«Сердце Азии — Стамбульский процесс» — региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания в Афганистане и регионе в целом. Участниками «Стамбульского процесса» являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркмения и ОАЭ.

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