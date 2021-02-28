[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пресс-секретарь президента Казахстана анонсировал некоторые подробности предстоящей встречи Токаева и Жапарова
Предыстория: Садыр Жапаров 2-3 марта посетит Казахстан с официальным визитом

CentralAsia (KZ) -  По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 2-3 марта с государственным визитом Казахстан посетит президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Как сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали, планируется, что в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Также главы государств планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, ЕАЭС и других многосторонних структурах, а также по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Генеральный штаб ВС Армении требует отставки Никола Пашиняна
  • Председательство в Организации экономического сотрудничества перейдет Туркменистану
  • Фото — Из-за аномальных морозов замерз Ниагарский водопад


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com