Пресс-секретарь президента Казахстана анонсировал некоторые подробности предстоящей встречи Токаева и Жапарова

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 2-3 марта с государственным визитом Казахстан посетит президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.



Как сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали, планируется, что в ходе переговоров в узком и расширенном составах будут обсуждены состояние и перспективы казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества с акцентом на наращивание сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.



Также главы государств планируют обменяться мнениями по развитию интеграционных процессов в Центральной Азии, ЕАЭС и других многосторонних структурах, а также по актуальным вопросам международной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

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