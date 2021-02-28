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  28 февраля 2021
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В России за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 11 тысяч

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 285 (11,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 246 079 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 397 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 565 001 человек.

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