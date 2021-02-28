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  28 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 86 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 379 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 48 и Санкт-Петербурге — 38.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 86 122 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остается 565 001 пациент.

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