Число жертв коронавируса в России превысило 86 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:50, 28 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 379 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 48 и Санкт-Петербурге — 38.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 86 122 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,2 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остается 565 001 пациент.