В Испании протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки

CentralAsia (CA) - В Барселоне вечером в субботу в очередной раз прошли протесты с требованием освобождения рэпера Пабло Хаселя, в ходе беспорядков были задержаны более десяти человек, передает «Интерфакс».



Отмечается, что поначалу марш проходил мирно. Три колонны протестующих из разных концов города собрались на одной из центральных площадей Барселоны - Plaza Universitat, откуда демонстранты продолжили движение вместе в районе Раваль, а затем на бульвар Рамбла. Вскоре начались беспорядки: участники акции стали жечь контейнеры для мусора, разбили окна в нескольких магазинах и банках, а также забросали бутылками с зажигательной смесью полицейский фургон.



Сотрудники каталонской полиции Mossos d'Esquadra задержали десять человек, причастных к беспорядкам, еще трое были задержаны городской полицией Guardia Urbana за уничтожение киоска.



В других городах Каталонии тоже проходили акции протеста, но там, по сообщению издания, демонстрации в основном носили мирный характер.



Волнения в Барселоне начались после того, как 16 февраля в тюрьму на девять месяцев был заключен рэпер Хасель. Он был признан виновным из-за экстремистского содержания текстов его песен. В них также содержатся призывы к разжиганию ненависти и нападки на королевскую семью. Поклонники рэпера считают этот арест политически мотивированным и заявляют о нарушении принципов свободы слова.