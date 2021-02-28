В Ташкенте пять студентов умерли из-за отравления неизвестным веществом
- Узбекистан, общество
- 17:27, 28 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - В одном из домов в Ташкенте вчера вечером были найдены тела студентов 2 курса Ташкентского университета информационных технологий, а также студента 2 курса Сингапурского университета и студента 1 курса университета Инха. Об этом сообщает Xabar.
Они проживали в съёмном доме на улице Инжабад в Юнусабадском районе столицы.
В тот же день прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по части 2, п «а» статьи 259 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности).
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 27 февраля, смерть молодых людей наступила в результате острого отравления неизвестным веществом.
Расследование уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.