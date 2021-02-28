В Ташкенте пять студентов умерли из-за отравления неизвестным веществом

CentralAsia (UZ) - В одном из домов в Ташкенте вчера вечером были найдены тела студентов 2 курса Ташкентского университета информационных технологий, а также студента 2 курса Сингапурского университета и студента 1 курса университета Инха. Об этом сообщает Xabar.



Они проживали в съёмном доме на улице Инжабад в Юнусабадском районе столицы.



В тот же день прокуратура Юнусабадского района возбудила уголовное дело по части 2, п «а» статьи 259 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности).



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 27 февраля, смерть молодых людей наступила в результате острого отравления неизвестным веществом.



Расследование уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры.