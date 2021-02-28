[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщает РИА Новости.

Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.

print
  • За сутки в России от COVID-19 умерли 439 человек
  • Международное сообщество не должно признавать военный режим в Мьянме, - ООН
  • В США одобрили вакцину от коронавируса Johnson & Johnson


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com