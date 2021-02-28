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  28 февраля 2021
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В Мьянме полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против переворота

CentralAsia (CA) -  В воскресенье утром полиция Мьянмы начала стрелять боевыми патронами по демонстрантам, которые выступают против власти военных, совершивших в стране переворот. Как сообщает ВВС, по меньшей мере трое участников акций протеста убиты, несколько человек получили ранения.

В течение выходных демонстрации проходят во многих городах Мьянмы. Как передает агентство Франс пресс, в юго-восточном городе Тавой полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Сообщается также о стрельбе в крупнейшем столице страны Янгоне. По данным Рейтер, здесь полиция применила боевые патроны, поскольку демонстрация продолжалась, несмотря на слезоточивый газ и взрывы светошумовых гранат.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с начала февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Кроме того, установлен комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.

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