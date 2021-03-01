В Улан-Баторе будут «утренние улицы»

CentralAsia (MNG) - Правительство города Улан-Батор планирует ввести «утренние улицы», на которых жители Улан-Батора смогут получать коммунальные услуги, делать покупки, бегать трусцой и посещать лекции и курсы успешных людей или общественные собрания по дороге на работу или учебу утром с 6 до 9 утра в шести столичных округах. Такие улицы когда-то создавались в Сонгинохайрханском районе и встречали положительный отклик у местных жителей.

Инициатива не только позволит гражданам получать общественные услуги, не дожидаясь открытия муниципальных учреждений с 9 до 10 утра, но и инвестировать в их личное развитие и повысить свою повседневную продуктивность.

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