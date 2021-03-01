[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Три баскетбольные команды Монголии 3x3 включены в «Топ-30» мира

CentralAsia (MNG) -  Международная федерация баскетбола (FIBA) недавно объявила свой рейтинг «ТОП-30» 3x3 команд на 2021 год, в который вошли три монгольские команды: «Ulaanbaatar MMC Energy», «Sansar MMC Energy» и «Zaisan MMC Energy».

Ранее в ТОП-30 входили «Ulaanbaatar MMC Energy» и «Sansar MMC Energy», на этот раз к нему добавилась монгольская команда «Zaisan MMC Energy», занявшая 28-е место.

Возглавляет рейтинг Сербия с пятью командами в ТОП-30, за ней следуют Монголия и Россия, каждая из которых имеет по три команды в рейтинге.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • За сутки в Казахстане коронавирусом заразились почти 800 человек
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели 590 человек за сутки
  • Франция и Польша ужесточили карантин из-за коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com