Три баскетбольные команды Монголии 3x3 включены в «Топ-30» мира

CentralAsia (MNG) - Международная федерация баскетбола (FIBA) недавно объявила свой рейтинг «ТОП-30» 3x3 команд на 2021 год, в который вошли три монгольские команды: «Ulaanbaatar MMC Energy», «Sansar MMC Energy» и «Zaisan MMC Energy».

Ранее в ТОП-30 входили «Ulaanbaatar MMC Energy» и «Sansar MMC Energy», на этот раз к нему добавилась монгольская команда «Zaisan MMC Energy», занявшая 28-е место.

Возглавляет рейтинг Сербия с пятью командами в ТОП-30, за ней следуют Монголия и Россия, каждая из которых имеет по три команды в рейтинге.

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