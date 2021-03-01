Сегодня монгольский авиаперевозчик MIAT снижает тарифы на чартерные рейсы на 15%

CentralAsia (MNG) - Из-за ситуации с мировой пандемией COVID-19 Монголия закрыла границу. Итак, правительство Монголии объявило о поэтапном возобновлении своей воздушной границы. В связи с этим с брифингом выступил коммерческий директор MIAT Mongolian Airlines Я.Өлзийболд.

Он заявил, что компания снижает стоимость авиабилетов на 15 процентов. Это будет относиться к чартерным рейсам, репатриирующим монгольских граждан из-за границы, и решение вступит в силу с 1 марта.

«Наша компания поддерживает работы по репатриации граждан Монголии из-за границы. Когда граждане обратились с запросами о стоимости и оплате авиабилетов, Государственная чреквычайная комиссия созвала и дала директиву государственному предприятию MIAT Mongolian Airlines. Она была вынужден снизить стоимость авиабилетов по всем направлениям на 15 процентов. Решение будет действовать до завершения репатриации чартерными рейсами с 1 марта».

В частности, чартерный рейс по маршруту Сеул стоит 530 тысяч вон, а с 15-процентной скидкой она будет снижена до 457 тысяч вон. Стоимость билета на 59 150 японских иен на маршруте Токио будет снижена до 51 050 иен, на маршруте Франкфурт цена на билеты снизится с 830 евро до 731 евро, на Стамбул с 734 долларов США до 629 долларов США, а стоимость билета на 364 доллара США на маршруте Нур-Султан будет снижена до 314 долларов США. .

«До вспышки инфекции COVID-19 государственное предприятие MIAT Mongolian Airlines работало с прибылью в 2018-2019 годах и вносило свои взносы в государственный бюджет. Однако, согласно отчету за 2020 год, у компании дефицит почти в 35 тугриков. млрд., а если прибавить долг, связанный с покупкой самолетов Boeing Max, общий дефицит достигнет 58 млрд. тугриков», - сказал Я.Өлзийболд.

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