Монгольский бегун получил лицензию на Олимпийские игры в Токио
CentralAsia (MNG) - Сэр-Од Бат-Очир, заслуженный спортсмен и марафонец Монголии, накануне выиграл право участвовать в Олимпийских играх в Токио.
Он пробежал за 33:06:26 на 76-м марафоне Lake Biwa Mainichi в Японии, заняв 33-е место.
В результате заслуженный спортсмен Б. Сэр-Од имеет право в пятый раз испытать свою скорость и силу на Олимпийских играх.
28 февраля прошел 76-й марафон на озере Lake Biwa Mainichi в Японии, в котором приняли участие 400 бегунов.
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