Монголия добивается снижения платы за обучение для монгольских студентов в США

CentralAsia (MNG) - Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан объявил, что были предприняты первые шаги по снижению платы за обучение для монгольских студентов в Соединенных Штатах и ​​по снижению стоимости получения степени магистра и бакалавра.

«Средняя стоимость получения степени бакалавра или магистра в Соединенных Штатах составляет от 30 до 40 тысяч долларов. Мы будем вести переговоры с правительством США о предоставлении обучения по внутреннему курсу США в размере 5000-10 000 долларов. На данный момент 2-3 штата США заявили, что примут наше предложение», - сказал Л.Энх-Амгалан.

Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан заявил, что будет придерживаться принципа открытых студенческих стипендий. Министерство намерено сделать информацию о кредитах, предоставляемых студентам зарубежных и отечественных вузов, более прозрачной.

Монголия предоставляет студентам, обучающимся за рубежом, 3 вида кредитов. В 2010-2020 годах правительство предоставило кредиты 420 тысячам студентов, окончившим лучшие университеты мира, из которых 880 миллиардов тугриков (примерно $ 280,2 млн) были потрачены государством.

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