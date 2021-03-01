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  1 марта 2021
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Четверо граждан Узбекистана пытались незаконно из Украины вытелететь в Доминиканскую Республику

CentralAsia (UZ) -  В аэропорту «Бориспосль» в Украине задержаны 4 гражданина Узбекистана, сообщается на сайте погранслужбы Украины.

Как сообщается, все задержанные имели поддельные паспорта Российской Федерации. А задержаны они были при оформлении авиабилетов рейса «Киев — Ла Романа» Доминиканской Республики.

Граждан Узбекистана задержали и составили протоколы о «…попытке незаконного пересечения государственной границы Украины». После чего они были переданы полицейским, которые составили уже другие протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ст.358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Гражданам Узбекистана грозят реальные сроки уголовного наказания за совершенные преступления.

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