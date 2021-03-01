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  1 марта 2021
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В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 45 человек. Всего — 2952

CentralAsia (MNG) -  В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 11 905 человек, коронавирус был диагностирован у 45 человек в столице страны.

16 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

По состоянию на 26 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составляет 2952 (+45).

Общее количество вылеченных составило 2299 человек (+50),а показатель выздоровления 78%.

Из 638 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 1 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, у 9 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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