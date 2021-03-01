На утро 1 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 622 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 622 человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 96;

- Павлодарская область — 82;

- Акмолинская область — 75;

- Алматинская область — 70;

- Костанайская область — 62;

- город Нур-Султан — 42;

- Восточно-Казахстанская область — 41;

- Северо-Казахстанская область — 38;

- Западно-Казахстанская область — 35;

- Карагандинская область — 32;

- Атырауская область — 14;

- Жамбылская область — 9;

- Кызылординская область — 8;

- город Шымкент — 7;

- Актюбинская область — 6;

- Мангистауская область — 4;

- Туркестанская область — 1;

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 213 431 заболевший.

Коронавирус в Казахстане

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