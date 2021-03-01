На утро 1 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 622 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 622 человека с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 96;
- Павлодарская область — 82;
- Акмолинская область — 75;
- Алматинская область — 70;
- Костанайская область — 62;
- город Нур-Султан — 42;
- Восточно-Казахстанская область — 41;
- Северо-Казахстанская область — 38;
- Западно-Казахстанская область — 35;
- Карагандинская область — 32;
- Атырауская область — 14;
- Жамбылская область — 9;
- Кызылординская область — 8;
- город Шымкент — 7;
- Актюбинская область — 6;
- Мангистауская область — 4;
- Туркестанская область — 1;
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 213 431 заболевший.
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