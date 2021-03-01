Олимпийский чемпион Н.Тувшинбаяр назначен на должность советника премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монгольского национального олимпийского комитета Н.Тувшинбаяр и генеральный секретарь Э.Бадар-Ууган представили премьер-министру Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ свой план «Переход от активных упражнений к спорту».

План разрабатывался по следующим направлениям:

Активная и здоровая нация

Нация-победитель

Развивать спортивную экосистему

Спорт- движущая сила

Универсальные проекты.

Они будут поэтапно реализовываться до 2024 года.

Премьер-министр поблагодарил за сотрудничество и пообещал поддержку, чтобы монголы стали здоровыми и активными. Премьер-министр назначил Н.Тувшинбаяра своим советником для выполнения вышеуказанного плана.

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