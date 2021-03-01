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  1 марта 2021
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Олимпийский чемпион Н.Тувшинбаяр назначен на должность советника премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) -  Президент Монгольского национального олимпийского комитета Н.Тувшинбаяр и генеральный секретарь Э.Бадар-Ууган представили премьер-министру Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ свой план «Переход от активных упражнений к спорту».

План разрабатывался по следующим направлениям:

  • Активная и здоровая нация
  • Нация-победитель
  • Развивать спортивную экосистему
  • Спорт- движущая сила
  • Универсальные проекты.

Они будут поэтапно реализовываться до 2024 года.

Премьер-министр поблагодарил за сотрудничество и пообещал поддержку, чтобы монголы стали здоровыми и активными. Премьер-министр назначил Н.Тувшинбаяра своим советником для выполнения вышеуказанного плана.

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