Олимпийский чемпион Н.Тувшинбаяр назначен на должность советника премьер-министра Монголии
CentralAsia (MNG) - Президент Монгольского национального олимпийского комитета Н.Тувшинбаяр и генеральный секретарь Э.Бадар-Ууган представили премьер-министру Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ свой план «Переход от активных упражнений к спорту».
План разрабатывался по следующим направлениям:
- Активная и здоровая нация
- Нация-победитель
- Развивать спортивную экосистему
- Спорт- движущая сила
- Универсальные проекты.
Они будут поэтапно реализовываться до 2024 года.
Премьер-министр поблагодарил за сотрудничество и пообещал поддержку, чтобы монголы стали здоровыми и активными. Премьер-министр назначил Н.Тувшинбаяра своим советником для выполнения вышеуказанного плана.
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