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  1 марта 2021
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За сутки в Таджикистане не выявлено новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

За последнюю неделю в Таджикистане количество зараженных, выздоровевших и скончавшихся от коронавируса не обновлялось.

Таким образом, всего с 30 апреля 2020 года в Таджикистане коронавирус выявлен у 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек, говорится в сообщении.

Коронавирус в Таджикистане
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