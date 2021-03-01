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  1 марта 2021
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В Ташкенте подожгли кафе «Шовотландия». Погибли пять человек

CentralAsia (UZ) -  Пять человек, которые работали и жили в кафе «Шовотландия» в Ташкенте, погибли в результате пожара. Задержан подозреваемый в поджоге.

Об этом было заявлено в ходе встречи в Чиланзарском районе Ташкента с участием заместителя министра внутренних дел полковника Яхёжона Абдулхакова и прокурора Ташкента Улугбека Касымова.

Задержан мужчина, который «умышленно поджег» кафе.

По данным МВД, это был житель Тайлакского района Самаркандской области.

«Мужчина прибыл по адресу на «Матизе», разлил жидкость из стеклянной емкости на стены здания, а затем бросил в здание еще одну емкость с жидкостью. Он наблюдал за пожаром и покинул место происшествия после того, как вспыхнул пожар», - говорится в заявлении МВД.

По данным ведомства, в 03:51 27 февраля в кафе «Шовотландия» в Чиланзарском районе произошел пожар. В результате пожара сгорели крыша и внутреннее убранство кафе на площади 150 кв.м. К тушению пожара было привлечено 4 пожарных бригад.

Согласно предварительным данным, пятеро погибших в пожаре являлись работниками данного заведения и проживали в нём.

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