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  1 марта 2021
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Узбекистан построил на юге Таджикистана медицинский комплекс

CentralAsia (TJ) -  Строительство современного медицинского комплекса в Кубодиёне на юге Таджикистана, который было начато узбекской стороной во второй половине 2018 года, полностью завершено, он готов к приему пациентов.

По просьбе Таджикистана узбекские власти дополнительно возвели при комплексе приемник-распределитель для больных COVID-19.

Оснащение как и строительство комплекса, осуществлено Узбекистаном за счет финансирования АО «Узбекнефтегаз», сообщил «Азия-Плюс» источник в правительстве Таджикистана.

Сообщается, что приемник-распределитель для больных COVID-19, который Ташкент построил и оснастил при медицинском комплексе в Кубодиёне, сегодня не имеет аналогов в Таджикистане.

Оборудование, которое здесь установлено, позволит в кратчайшее время установить у человека наличие коронавирусной инфекции, и затем оперативно направить выявленных больных COVID-19 для получения квалифицированной помощи в больницы региона и столицы.

Строительство центра является одним из проектов властей Узбекистана, одобренных в ходе визита президента РУ Шавката Мирзиёева в Душанбе в марте 2018 года.

Кроме того, в рамках договоренностей, за счет финансирования Узбекистана в Спитаменском районе Согда в сентябре 2020 года была сдана в эксплуатацию новая школа на 630 учащихся.

В ответ власти Таджикистана сообщили, что построят в Самарканде школу на 640 учащихся и детский сад в Ферганской области. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в марте 2018 года.

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