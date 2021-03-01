Таджикистан и Узбекистан договорились пропускать через границы некоторые категории граждан

CentralAsia (TJ) - Ташкент и Душанбе договорились впредь пропускать через свои наземные границы беспрепятственно тех граждан двух республик, у которых на сопредельной территории скончались или тяжело заболели близкие родственники. Об этом сообщает «Азия-Плюс», ссылаясь на источник в правительстве Таджикистана.

Данная категория граждан должна иметь при себе заграничный паспорт и заверенную властями телеграмму о болезни или кончине родственника.

При переходе госграницы граждане в обязательном порядке должны сдать платный экспресс-тест на наличие антигена коронавирусной инфекции, стоимость теста составляет в национальных валютах примерно 14 долларов.

До этого между Таджикистаном и Узбекистаном на наземной границе были частично возобновлен пропуск пока только трем категориям граждан:

Обучающимся в вузах Таджикистана или Узбекистана: при пересечении границы им необходимо наряду с паспортом предъявлять студенческий билет и анализ на отсутствие коронавирусной инфекции, сделанный не позднее, чем за 72 часа до перехода границы.

Гражданам Таджикистана или Узбекистана, которые имеют на сопредельной стороне жену, мужа или детей: им также необходимо наряду с паспортом предъявить пограничникам свидетельство о браке, рождении детей и результаты проверки на отсутствие коронавирусной инфекции за последние 72 часа.

Гражданам двух стран, которые имеют соответствующее письменное разрешение республиканских штабов Таджикистана или Узбекистана по противостоянию коронавирусной инфекции.

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