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  1 марта 2021
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Шесть монгольских граждан подали заявку на родину из Мьянмы

CentralAsia (MNG) -  «В результате переворота в Мьянме проживающие в Мьянме монголы обратились с просьбой вернуться на родину.

В связи с ситуацией в Мьянме мы начали общаться с нашими гражданами. Тогда шестеро граждан Монголии считались зарегистрированными в стране, но сегодня 14 человек зарегистрированы в посольстве в Таиланде. Шесть из них подали заявление о возвращении домой. Поскольку в стране нет посольства Монголии, граждане, желающие вернуться домой, регистрируются через посольство в Таиланде.

Среди претендентов есть одна семья, которая хочет немедленно вернуться, поскольку ситуация в стране ухудшается. Семья находится в Мандалае. Во всяком случае, мы связаны с нашими гражданами», -сказал Л. Мөнхтушиг, начальник консульского отдела МИД.

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