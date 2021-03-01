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  1 марта 2021
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В ВОЗ заявили, что у менее 10% населения мира есть антитела к COVID-19

CentralAsia (CA) -  Менее 10% мирового населения имеют антитела к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в Twitter.

Ее спросили, не сформировался ли уже коллективный иммунитет в крупных городах, где COVID-19 переболела значительная часть жителей. Она обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований, согласно которым «менее 10% населения мира имеют сейчас антитела к этому вирусу».

«Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако, это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета», - продолжила Сваминатан.

Если жители этих территорий, не имеющие антител, приедут в места, где ниже уровень коллективного иммунитета, чем в их городе, то они могут заразиться, сказала эксперт.

«Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба — это вакцинация», - сказала она, добавив, что именно поэтому ВОЗ акцентирует сейчас внимание на международном механизме доступа к вакцинам COVAX.

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