В Улан-Баторе в 2021 году будет реализовано 437 проектов на сумму 103 млрд тугриков

CentralAsia (MNG) - 22 февраля на встрече с городскими властями Улан-Батора городские власти доложили о выполнении поручений, данных мэром Улан-Батора Д.Сумъяабазаром.

Начальник отдела мониторинга и оценки мэрии столицы Х.Гантулга доложил о процессе разработки законопроекта о правовом статусе столицы и выборе подрядчиков для проектов и мероприятий, которые будут реализованы в 2021 году с государственным и местным финансированием. «В этом году за счет бюджета столицы будет реализовано 437 проектов и мероприятий на сумму 103 миллиарда тугриков (около $36,1 млн). Из них стартуют 106 новых проектов и мероприятий на сумму 44 млрд.тугриков (около $ 15,4 млн). Остальные 334 проекта реализуются на протяжении многих лет», - сказал он.

«Чтобы обеспечить производство, распределение и поставку продуктов питания в Улан-Баторе, торговцы и поставщики услуг были протестированы на ПЦР в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения столицы и районными мэриями 14, 15 и 16 февраля в 18 местах».

В ходе встречи мэр Д.Сумъяабазар отметил, что столичная и районная администрации будут работать вместе и преодолевать пандемию COVID-19. «Чиновники не должны отзывать лицензии у компаний при проверке их деятельности. Во время пандемии максимально поддерживайте бизнес и предоставляйте методические советы», - добавил градоначальник.

Мэр напомнил, что необходимо обратить внимание на улучшение коммуникации, отношения и этику сотрудников столичной администрации.

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