Минюст Монголии будет сотрудничать с НКПЧМ в мониторинге прав человека

CentralAsia (MNG) - Во время встречи 22 февраля Национальная комиссия по правам человека Монголии (НКПЧМ) и министр юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар обменялись мнениями по вопросам прав человека в стране.

Министр выразил готовность реализовать Национальную программу по правам человека в Монголии в соответствии с Целями устойчивого развития и Политикой развития «Видение — 2050» для мониторинга законодательства, касающегося прав человека, принятого парламентом.

Министр Х. Нямбаатар сказал, что правительство Монголии стремится создать правовую среду, которая уважает права человека, поддерживает электронное правительство и регулирует технологически безопасные отношения. В этой связи законопроекты о кибербезопасности, электронных подписях, прозрачности информации и защите личной информации находятся в разработке, и министерство получает комментарии от соответствующих министерств, правительственных и неправительственных организаций и общественности.

Во время встречи член НКПЧМ Ж.Хунан сказал: «Принятие пересмотренного Закона о Национальной комиссии по правам человека Монголии в 2020 году расширило роль комиссии и создало национальный механизм по предотвращению пыток».

Они договорились совместно работать над предотвращением нарушений прав человека, таких как нарушение прав детей, насилие в семье, дискриминация и судебное преследование, совместно организовывать обучение военнослужащих, служащих в качестве пограничников, создавать благоприятные условия для обучения и разрабатывать учебные материалы.

Министр Х. Нямбаатар выразил готовность продолжить обсуждения и сотрудничество с НКПЧМ в области мониторинга соблюдения законов и прав человека, а также оказания судебно-медицинской и правовой помощи малоимущим.

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