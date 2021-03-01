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  1 марта 2021
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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Токаев поздравил граждан республики с днем благодарения, сообщает 1 марта пресс- служба президента.

«От всей души поздравляю вас с Днем благодарности!

Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику.

Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа.

Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене.

Наши граждане вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины.

Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и укрепим нашу государственность», - говорится в поздравлении.

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