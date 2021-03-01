В Узбекистане за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса
- Узбекистан, общество
- 11:09, 01 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 28 февраля, в Узбекистане выявлено 40 новых случаев коронавируса. Общее число составляет 79926.
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 4 регионах страны.
Общее количество выздоровевших пациентов составило 78 496 (+54), а показатель выздоровления - 98%.
Из 808 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.