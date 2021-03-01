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  1 марта 2021
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Женщина в Казахстане травила тараканов и случайно отравила соседку и ее 10-месячного младенца

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском городе Актау от отравления неизвестными химическими веществами погиб ребенок и его мать, пострадали 9 человек, передает Интерфакс.

Как сообщили в областном центре общественных коммуникаций, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате от отравления скончались женщина и 10-месячный ребенок.

Трагедия произошла 27 февраля в многоквартирном доме одного из микрорайонов города Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит доследственную проверку по статье "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

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