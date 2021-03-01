Трамп не исключил, что будет вновь выдвигаться на пост президента

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь принять участие в президентской гонке. Об этом он заявил 28 февраля на Конференции консервативного политического действия во Флориде, передает New York Times.

По словам Трампа, действующий американский лидер Джо Байден «не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации - обеспечением соблюдения американских законов».

Республиканец выразил уверенность в том, что из-за этого «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года. Они уже потеряли Белый дом, - сказал он. - Кто знает, может, я решу победить их в третий раз».

Это первое публичное выступление Трампа после истечения срока его полномочий на посту президента.