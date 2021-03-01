В Узбекистане установили размер туристического сбора для граждан, путешествующих внутри республики

CentralAsia (UZ) - Кабинет министров Узбекистана утвердил размер туристского (гостиничного) сбора за проживание в местах размещения, взимаемого с граждан страны и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике. Сбор составляет 0,4% от базовой расчётной величины, что равно 980 сумам (0,09 долларов), сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Сбор введён февральским указом президента с 1 марта и уплачивается за каждый день пребывания в средствах размещения. Полученные средства исключены из налогооблагаемой базы и будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма. До этого туристский сбор взимался только с иностранцев.

«Этот сбор не входит в налоговую базу проживания и используется для продвижения рекламы и рекламных мероприятий, направленных на поддержку внутреннего туризма, поддержку предпринимателей», - говорится в сообщении.

Также вводятся скидки на внутренние рейсы. Билеты на новые рейсы будут продаваться со скидкой 25%, если билет будет приобретен через туроператоров – 40%.

Кроме того, вводятся скидки в размере 15% на билеты на поезд и 10% на гостиничные услуги, приобретенные у туроператоров.

В этом случае максимальная сумма субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов, а также стоимость авиабилетов и проживания для гостиничных услуг определяется Специальной комиссией.