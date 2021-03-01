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  1 марта 2021
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В Туркменистане женщинам к 8 Марта от имени президента подарят по $2

CentralAsia (TM) -  К 8 марта в Туркменистане по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова женщинам подарят по $2.

Бердымухамедов распорядился от своего имени подарить женщинам Туркменистана по 60 манатов ($17,1 по госкурсу или $1,9 по курсу «черного рынка») в честь Международного женского дня 8 марта. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Денежные подарки получат женщины, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов. Домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы не получат по $2.

В прошлом году женщинам Туркменистана также подарили по 60 манатов, на тот момент эта сумма была эквивалентна $3.


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